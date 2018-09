Calcio, campionati Uisp: aperte le iscrizioni

Savona. Sono aperte le iscrizioni ai cinque campionati di calcio Uisp Savona – stagione sportiva 2018/2019.

Nella stagione scorsa 2017 – 2018 l’Uisp di Savona ha “fatto giocare” 59 squadre in totale per tutti i cinque campionati in tutta la provincia di Savona.

Ecco tutte le modalità di iscrizione.



Calcio a 11 – Savona, le squadre sono composte da 11 (undici) calciatori.

La quota di partecipazione fissata in € 500 (cinquecento) e comprende: iscrizione, affiliazione 2018/2019, 3 tessere “D” (presidente e dirigenti), 20 tessere “A” (calciatori).

Tassa gara: € 60

Chiusura iscrizioni: 30 settembre 2018.

Inizio Campionato: prima quindicina di ottobre.

Vige il regolamento e normativa Uisp Nazionale S.d.A. Calcio.

La partecipazione degli atleti tesserati FIGC viene disciplinata sulla base della tabella riepilogativa di cui alla circolare del 31 maggio 2018.

Per info: Francesco Landucci, tel 348.6929504 e-mail: calcio.savona@uisp.it e su appuntamento il lunedì dalle 17 alle 19 e il mercoledì dalle 10 alle 12 presso il Comitato territoriale di Savona in Via San Giovanni Bosco, 1/4 tel. 019.820951 oppure 347.0781429

Calcio a 7 – Savona, le squadre sono composte da 7 (sette) calciatori.

Campi di gara in erba sintetica al “Carlo Rondoni” di Savona e al “Nadia Colangelo” di Vado Ligure.

La quota di partecipazione fissata in € 350 (trecentocinquanta) e comprende: iscrizione, affiliazione 2018/2019, 2 tessere “D” (presidente/dirigente), 12 tessere “A” (calciatori).Tassa gara: € 40

Svolgimento gare in serate infrasettimanali.

Chiusura iscrizioni: 30 settembre 2018.

Inizio Campionato: prima quindicina di ottobre.

Vige regolamento e normativa Uisp Nazionale S.d.A Calcio.

La partecipazione degli atleti tesserati FIGC viene disciplinata sulla base della tabella riepilogativa di cui alla circolare del 31 maggio 2018, con limitazione per quanto concerne il Campionato di 1° categoria ad un solo calciatore.

Calcio a 5 – Savona, le squadre sono composte da 5 (cinque) calciatori.<

Campo di gara : Palazzetto dello Sport di Quiliano.

La quota di partecipazione fissata in € 300 (trecento) e comprende: iscrizione, affiliazione 2018/2019, 1 tessera “D” (presidente), 10 tessere “A” (calciatori).

Tassa Gara: € 35

Svolgimento gare in serate infrasettimanali.

Chiusura iscrizioni: 30 settembre 2018.

Inizio Campionato: prima quindicina di ottobre.

Vige regolamento e normativa Uisp Nazionale Calcio.

La partecipazione degli atleti tesserati FIGC viene disciplinata sulla base della tabella riepilogativa di cui alla circolare del 31 maggio 2018, con limitazione per quanto concerne il Campionato di 1° categoria ad un solo calciatore.

Calcio a 5 – Ponente savonese, le squadre sono composte da 5 (cinque) calciatori.Campo di gara: A.S.D. Tie Break, Via Villagrande a Varazze.

Informazioni, iscrizioni, modalità di svolgimento e quote presso A.S.D. Tie Break, Via Villagrande a Varazze.

Chiusura iscrizioni: 20 ottobre 2018.

Inizio Campionato: ultima decade di ottobre.

Per info: A.S.D. Tie Break tel. 349.0936289, e-mail: asdtiebreak@libero.it

Calcio a 5 – Val Bormida, le squadre sono composte da 5 (cinque) calciatori.

Campo di gara: Palazzetto dello Sport di Pallare.

Informazioni, iscrizioni, modalità di svolgimento e quote presso A.S.D. Pallare ’67 – Località Campi Sportivi – Pallare.

Chiusura iscrizioni: 30 settembre 2018.

Inizio Campionato: prima quindicina di ottobre.

Per info: A.S.D. Pallare ’67 tel. 348.4039270, e-mail: pallare67@gmail.com