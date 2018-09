Cairo Montenotte, dalla “Festa dei Popoli” 1.630 euro per il Centro giovanile del Buglio

Cairo Montenotte. Il successo della manifestazione ha consentito agli organizzatori di devolvere la somma all’associazione “Raggio di Sole” per le attività del Centro del Buglio, dove i giovani di tutte le etnie condividono esperienze quotidiane di convivenza e di integrazione.

Domenica 9 settembre si è svolta a Cairo Montenotte la “Festa dei popoli. Tutto il mondo a Cairo”, una grande festa di colori, suoni e sapori, con la presentazione di piatti, usanze e tradizioni dei quattro continenti.

L’iniziativa, voluta dall’amministrazione comunale in collaborazione con le rappresentanze delle diverse nazionalità residenti a Cairo Montenotte, ha rappresentato un “giro del mondo” tra i vari gruppi etnici presenti, con l’obiettivo di favorire scambi culturali ed integrazione, basata sul rispetto reciproco e sulla valorizzazione delle diversità, un’occasione per scoprire più da vicino tradizioni e curiosità di realtà diverse.

Il successo della giornata e la partecipazione di molti cittadini rappresentano il primo passo per una tradizione che vogliamo consolidare e rendere sempre più ricca, bella e festosa.

Ulteriore esito semplice ma concreto della giornata, è una raccolta di fondi (1.630 euro) che gli organizzatori vogliono devolvere all’associazione Raggio di Sole come contributo per le attività presso il Centro giovanile “Infelise” del Buglio, luogo dove i nostri giovani di tutte le etnie condividono esperienze di convivenza e di integrazione quotidiane e fondamentali per la costruzione della nostra società e per la costruzione di un mondo migliore.