Cairo Montenotte, attesa finita: tutto pronto per l’inaugurazione del “Ferrania Film Museum” 

Cairo Montenotte. Cresce il numero dei musei della Provincia di Savona convezionati con il Fai (Fondo per l’ambiente italiano). Sabato 15 settembre 2018, infatti, aprirà al pubblico, dalle 17 alle 22, il “Ferrania Film Museum”. Nel corso della giornata, sarà possibile visitare gratuitamente il museo (massimo 30 persone a volta, per una durata di un’ora e mezza) a partire dalle 17,30.

Ideato come una sorta di percorso tra le stanze, il museo ha una superficie di circa 250 metri quadrati e si pone l’obiettivo di restituire i molteplici aspetti delle vicende industriali: la vita della fabbrica, la cultura d’impresa e le vicende societarie, il design e la comunicazione visiva, l’architettura, i prodotti e i brevetti, gli anni della guerra e quelli più recenti.

Ma non è tutto. All’interno trovano spazio anche i vari comparti, dal fotografico al radiografico, la luce e il buio dei reparti, la grande stagione del colore e del cinema, e l’universo sociale di Ferrania, composto dal villaggio operaio, il pacco natalizio, il dopolavoro, le bocce e molto altro ancora.

Per questi motivi il museo rientrerà nelle convenzioni Fai, con una scontistica del 40 per cento sul prezzo del biglietto. In occasione dell’apertura, inoltre, si terranno una serie di eventi collaterali, consultabili sul sito istituzionale del Comune di Cairo Montenotte.