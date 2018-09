Cairo Montenotte, al “Chebello riprende l’attività cinematografica e teatrale

Cairo Montenotte. Cinema e teatro stanno per ritornare nella sala “Osvaldo Chebello” di Cairo Montenotte. Anche quest’anno sarà la compagnia stabile “Uno sguardo dal palcoscenico” con la direzione artistica di Silvio Eiraldi, ad organizzare proiezioni e spettacoli.

Grande attesa per la serata di lunedì 1° ottobre, quando sarà presentata la nuova stagione teatrale, sulla quale, come da tradizione, vige il più stretto riserbo. Uniche anticipazioni del direttore artistico Silvio Eiraldi: “Ancora una volta la nostra compagnia affronta con entusiasmo questo impegno così gravoso, facendosi carico di un onere di spesa non indifferente per proporre spettacoli di qualità ed attori conosciuti ed apprezzati dal grande pubblico. Il programma di quest’anno, in cui a farla da padrone sarà il teatro comico, è affidato a compagnie di grande esperienza e affidabilità. Avremo ben due prime nazionali e un debutto stagionale. Confidiamo ancora nel sostegno del nostro pubblico, in particolare degli abbonati, e di privati e aziende che finora ci hanno sostenuto, permettendoci di presentare un programma (a detta di tutti) degno di teatri e città di maggiore rilevanza”.

Non resta dunque che attendere la serata del 1° ottobre: alle 21 al teatro ‘Osvaldo Chebello’ di Cairo, quando due presentatori d’eccezione (massimo riserbo anche sui loro nomi) riveleranno il cartellone 2018/19. Alla serata, con ingresso gratuito, sono invitati non solo gli abbonati delle scorse stagioni, ma tutti gli appassionati di teatro. Unica anticipazione ‘organizzativa’: il primo spettacolo sarà in cartellone il 28 ottobre mentre la sottoscrizione degli abbonamenti inizierà il 3 ottobre, secondo modalità ed orari che saranno illustrati nella serata stessa.

Per quanto riguarda il cinema si inizia già nell’ultimo weekend di settembre con una prima visione che dovrebbe far contenti piccoli e grandi: sabato 29 alle 21 e domenica 30 alle 16 e alle 21, aprirà la stagione “Gli incredibili 2”, un film di animazione scritto e diretto da Brad Bird. E’ il seguito de “Gli incredibili”, incentrato sulle vicende di un’insolita famiglia di supereroi. Per informazioni contattare il numero 3334978510.