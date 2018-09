Cairo, celebrato dal sindaco il primo matrimonio nel Palazzo Scarampi

Cairo Montenotte. Il sindaco Paolo Lambertini ha officiato questa mattina il primo matrimonio civile nei rinnovati locali della Biblioteca Civica “Francesco Cesare Rossi”.

All’interno del Palazzo Scarampi, nella suggestiva cornice della nuova Sala di Rappresentanza, impreziosita da un’enorme opera d’arte a firma Eso Peluzzi, posta alle spalle del celebrante, Romina Bogliacino e Mariano Marchisio hanno coronato la loro lunga storia d’amore unendosi in matrimonio, inaugurando di fatto una location che senz’altro in futuro non mancherà di incontrare il consenso di altre coppie desiderose di sposarsi.

La Biblioteca Civica, così come la Sala Consiliare nel Palazzo Comunale, sono concesse gratuitamente per le celebrazioni nuziali.