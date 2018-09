Cairo, Agnese Valle al “Premio dei premi” in rappresentanza del “Mario Panseri” vinto a luglio

Cairo Montenotte. Sabato 29 settembre si svolgerà a Faenza (Ravenna) la ventitreesima edizione del Mei – Fatti di Musica Indipendente, la più importante manifestazione dedicata alla scena musicale indipendente italiana, un evento che da quasi 25 anni è punto d’incontro naturale tra le realtà che hanno fatto la storia della musica italiana degli ultimi decenni.

I vincitori dei più importanti concorsi italiani di canzone d’autore e world music, intitolati ad artisti scomparsi, saranno in lizza per il prestigioso “Premio dei Premi”. E tra questi, direttamente da Cairo, ci sarà anche Agnese Valle, recente vincitrice del Premio Panseri 2018.

Nella sfida finale, al teatro Masini, fronteggerà Salvario in rappresentanza del Premio Bertoli, Lisbona per il Premio Bindi, i Yosh Whale per il Premio Buscaglione, La Quadrilla per il Premio Cesa/Folkest, Luchi per il Premio Ciampi, Federica Morrone per il Premio Bianca d’Aponte, i Mislead per il Premio Augusto Daolio, Giulio Wilson per il Premio Lauzi, gli Helena per il Premio Manente e Daniela Pes per il Premio Andrea Parodi.

Ogni artista eseguirà un brano proprio ed una cover di un nome storico della musica italiana, in una sorta di passaggio di testimone dai grandi protagonisti della nostra canzone ai giovani che ne stanno raccogliendo l’eredità. A decidere il vincitore sarà una nutrita giuria composta da importanti addetti ai lavori italiani e internazionali e da giornalisti aderenti al Forum del giornalismo musicale.

Nella serata si esibiranno anche vari ospiti di prestigio, tra cui Mauro Ermanno Giovanardi (a cui andrà un premio speciale del Mei) e il duo composto da Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo con un omaggio Nick Drake. Ad aprire la serata ci sarà la giovane band “Il generatore di tensione”, presentata dalla fondazione Lucio Dalla.

Il Premio dei Premi è ideato e diretto da Enrico Deregibus e Giordano Sangiorgi e vede come media-partner JamTV che realizzerà vari servizi sull’evento e Radio Popolare, che trasmetterà la serata. Fra i partner dell’evento ci sarà l’Officina della Musica e delle Parole di Milano, che, grazie ai responsabili Alberto Salerno e Tino Silvestri, offrirà al vincitore una borsa di studio del valore di euro 1500. Oltre a questo, il vincitore avrà diritto ad un pacchetto promozionale del circuito del Mei e a vari altri bonus che sono in via di definizione.

Grande soddisfazione da parte dell’amministrazione cairese per la presenza di Valle, “a testimonianza del valore qualitativo e del riconoscimento a livello nazionale che il Premio ha riscontrato quest’anno, quando a contendersi la vittoria, il 21 luglio scorso, sono stati artisti di indubbio talento e di comprovata capacità tecnica, come mai era accaduto in passato”.

“La vicinanza, anche culturale, con i Premi Tenco e Bindi, l’interazione della direzione artistica, in primo luogo dell’instancabile giornalista di Repubblica Lucia Marchiò,con l’organizzazione del Mei e l’indubbio rilievo che l’evento cairese ha ottenuto quest’anno, hanno portato il concorso dedicato al grande Mario Panseri ad una ribalta nazionale di primo piano, meritata e di buon auspicio per un futuro che si prospetta ulteriormente interessante e ricco di protagonisti di prim’ordine. In bocca al lupo ad Agnese Valle che rappresenterà idealmente tutti noi, con la sua classe cristallina, giocandosela senza paura per la vittoria delle vittorie”, hanno concluso dall’amministrazione cairese.