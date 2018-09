Cairo Montenotte. La Cairese pareggia (2-2) con l’Albenga, la gara di esordio del campionato di Eccellenza.

Matteo Giribone affronta, a botta calda, l’analisi del match: “Potevamo vincere la partita, anche se c’è stato un momento in cui potevamo perderla. Le gare di inizio annata sono insidiose, alcuni nostri giocatori non sono ancora al top della condizione, ma questo non è scusante, potevamo esprimerci meglio di quanto abbiamo fatto”.

“Restiamo fiduciosi di giocare un buon campionato, domenica ci aspetta una partita tosta in casa della Rivarolese, da affrontare con la giusta mentalità”.