Cairo Montenotte. La Cairese supera (2-0) la Genova Calcio, dimostrando di essere una compagine in grado di poter lottare per le posizioni che contano.

“E’ stata una partita ben giocata da due squadre quadrate, orgaizzate, che non si sono risparmiate nel cercare di superarsi l’una con l’altra – dice il ds Matteo Giribone – e come spesso succede in partite del genere, risulta determinante centrare le giocate in grado di “spaccare” la partita e noi ci siamo riusciti con la bomba di Saviozzi, che ha gonfiato la rete alle spalle di Dondero e con il grande colpo di testa di Alessi”.

Mister Buttu, commentando, per Ivg, le prime giornate di campionato ha dichiarato, che la Cairese ha la forza per diventare la mina vagante del torneo, concordi?

“Ringrazio il mister nerazzurro per gli attestati di stima, la Cairese è stata costruita per essere competitiva e dobbiamo lavorare per dare realtà alle nostre potenzialità, mentre ci sono compagini come Rivarolese, Imperia, Vado e Finale, che devono vincere il campionato…”.

Mister Solari sta gestendo e motivando, da grande allenatore, ogni giocatore giallo blù…

“Solari è un tecnico eccellente e lo dimostra durante la gara, leggendo le partite come pochi, come ad esempio nel corso del match odierno, dove i giocatori entrati ( Facello, Pastorino, Clematis e Di Leo) hanno fatto la differenza“.