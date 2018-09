Cairo Montenotte. Domenica 9 settembre, sui campi del Cesare Brin di Cairo Montenotte, è andata in scena la prima edizione del Torneo dell’Amicizia. Una kermesse fortemente voluta dalle società ASD Cairese 1919 e dall’UPD Bragno, che per la prima volta hanno organizzato congiuntamente una manifestazione sportiva che si è rivelata un ottimo banco di prova per collaborazioni future a partire dal prossimo Torneo Internazionale.

Nove le squadre ospitate a Cairo Montenotte appartenenti alla categoria Pulcini 2007. Ad avere la meglio è stato il Savona con la formazione “Bianca”, che nel triangolare finale si è aggiudicata il primo posto grazie al 6 a 1 e al 3 a 0 rifilati rispettivamente all’Albissola “Bianca” e ai compagni sotto leva del Savona “Blu”, qualificatisi terzi. Scendendo la classifica ancora l’Albissola, che ha quindi chiuso il torneo con un secondo e quarto posto.

Gli “azzurrini”, infatti, si sono imposti in finale 5 a 1 sui padroni di casa della Cairese (sesta) e 2 a 1 sulla Sestrese (quinta), reduce del pareggio per 2 a 2 con i gialloblù. A seguire l’Acqui, che ha trionfato 8 a 2 sull’Altarese (fanalino di coda del torneo) e ha pareggiato 1 a 1 con il Legino (ottavo).

La classifica finale del torneo: 1° Savona “Bianco”, 2° Albissola “Bianca”, 3° Savona “Blu”, 4° Albissola “Azzurra”, 5° Sestrese, 6° Cairese, 7° Acqui, 8° Legino, 9° Altarese.

Sono stati assegnati i seguenti premi individuali: miglior giocatore del torneo: Tommaso Piacenza (Savona “Bianco”), miglior portiere del torneo: Stefan Marmentini (Savona “Bianco”), miglior difensore del torneo: Jacopo Capurro (Albissola “Bianca”), miglior centrocampista del torneo: Filippo Ambrosi (Albissola Azzurra”), miglior attaccante del torneo: Filippo Castiglia (Savona “Blu”).

Infine, è stato premiato il seguente “top 9”: Nicholas Borkovic (Altarese), Davide Carta (Cairese), Gabriele De Fazio (Legino), Alessandro Gaggero (Albissola “Azzurra”), Cristian Chiarello (Sestrese), Alessandro Cortesi (Savona “Bianco”), Matteo Nano (Acqui), Aurelio Invernizzi (Savona “Blu”), Matteo Molinari (Albissola “Bianca”).