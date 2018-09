Cairese: dalla Sampdoria arriva Brignone, Prato va alla Biellese

Cairo Montenotte. Grande novità in casa Cairese. Sbarca a Cairo Montenotte Francesco Brignone (foto sopra), classe 2001, uno dei giovani più promettenti della provincia, come dimostra il suo curriculum. Carcarese d’origine, cinque anni da titolare nel settore giovanile della Sampdoria, poi quest’anno l’arrivo al Savona dove ha partecipato al ritiro con i biancoblù collezionando numerose presenze nelle amichevoli estive.

Brignone è un giocatore dalla grande duttilità tattica, mancino, ma bravo con entrambi i piedi, è in grado di ricoprire diversi ruoli: esterno offensivo, seconda punta, ma anche centrocampista e all’occorrenza terzino sinistro. Sarà l’unico 2001 presente nella rosa gialloblù, ma nonostante la giovane età ha grandi possibilità di giocare un campionato da protagonista.

Un giovanissimo arrivato e un giovane che se ne va. Lascia la Cairese, infatti, il difensore Fabio Prato (foto sotto) che, costretto a trasferirsi per motivi di lavoro in Piemonte, andrà in prestito alla Biellese, squadra che milita nel campionato di Eccellenza e che punta alla promozione in Serie D.

La società valbormidese tutta è orgogliosa e felice che un ragazzo cresciuto nel settore giovanile della Cairese possa giocare in una piazza così importante e gloriosa.