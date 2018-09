Varazze. E’ stato soccorso dalla capitaneria di porto di Savona e dai vigili del fuoco il diportista lombardo di 50 anni che questo pomeriggio è caduto dal gommone sul quale stava navigando poco al largo di Varazze.

Secondo quanto riferito, l’uomo stava effettuando alcune manovre con la propria imbarcazione, quando quest’ultima sarebbe andata in testacoda facendolo finire in acqua. Il gommone, poi, ha reso a girare in tondo su sé stesso.

Un altro diportista a bordo di un’imbarcazione che si trovava nelle immediate vicinanze ha subito dato l’allarme. Dal porto di Savona è subito partita una motovedetta della guardia costiera ed un mezzo di soccorso dei vigili del fuoco.

Dopo aver tratto in salvo il “naufrago” i soccorritori sono riusciti ad arrestare il “girotondo” del gommone e ad agganciarlo e trainarlo presso il porto di Varazze. Il 50enne non ha riportato ferite particolari.