Bragno, l’analisi precampionato di Cattardico e De Luca

Cairo Montenotte. E’ da poco terminata l’amichevole tra Bragno e Sciarborasca, terminata 1-1 ( Anselmo per i valbormidesi, Aiello, su rigore, per i genovesi) giocata sul terreno del “Ponzo” di Bragno.

Mister Cristian Cattardico e l’attaccante Claudio De Luca, fanno il punto della situazione, a pochi giorni dalla sfida di Coppa Italia con il Ceriale e a dieci giorni dall’inizio del campionato.

“Sono soddisfatto, stiamo lavorando bene, i ragazzi si stanno impegnando tanto – afferma Cattardico – dobbiamo recuperare diversi giocatori e vogliamo farci trovare pronti il 16 settembre, data d’inizio campionato. In Coppa Italia abbiamo giocato partite molto intense contro due ottime formazioni, Legino e Loanesi, che saranno sicuramente protagoniste nel prossimo campionato. Sono soddisfatto dei ragazzi e dei giovani, stiamo crescendo”.

“In questo momento dobbiamo pensare a crescere partita dopo partita e farci trovare pronti per la prima di campionato. Dobbiamo recuperare tanti giocatori, quindi l’obiettivo è lavorare per il campionato; se poi viene la qualificazione meglio, altrimenti non ne facciamo un problema”.

“Quest’anno sarà un campionato molto equilibrato – continua Cattardico – lo vincerà chi sbaglierà di meno. L’ Arenzano ha costruito una squadra importante a cominciare dall’allenatore (ndr, Maurizio Podestà), Ospedaletti e Taggia ogni anno si confermano; la Loanesi è una squadra che deve lottare per le prime posizioni. Sarà un campionato bello e a mio avviso molto equilibrato”.

Claudio De Luca, che non ha preso parte alla amichevole, punta il dito sulle legittime ambizioni del team del presidente Roberto Ferraro.

“Il nostro precampionato è stato caratterizzato da qualche infortunio di troppo, Gentian Torra ha avuto problemi di lavoro che non gli hanno permesso di essere sempre presente, stiamo ritrovando Mao e Mombelloni e anche io sono infortunato. La squadra si sta allenando alla grande, siamo una squadra ricca di qualità, l’anno scorso abbiamo sfiorato i playoff e anche quest’anno vogliamo ripeterci”.

Le formazioni della gara tra Bragno e Sciarborasca

Bragno (1° tempo): Pastorino, Borkovic, Concas, Croce, Di Noto, Bastoni, Monaco, Robaldo, Zizzini, Cervetto, Anselmo

Bragno (2° tempo): Colombo, Croce, Vassallo, Di Noto, Camera, Papa, Borkovic, Zizzini, Concas, Zunino, Bastoni

Sciarborasca (1° tempo): De Paola, Nania, Parodi, Boggiano, Aloe, Avella, Degl’Innocenti, Buzzo, Cenname, Fancello, Angella

Sciarborasca (2° tempo): De Paola, Geltrudini, Parodi, Comito, Sacco, Aloe, Boggiano, Patrone, Galasso, Aiello, Angella