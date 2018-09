Taggia. Esordio negativo del Bragno, sconfitto (4-2) a Taggia.

Cristian Cattardico non si sottrae all’analisi della sconfitta: “Non è facile commentare la sconfitta di una gara stradominata dalla squadra e per giunta in vantaggio di due goal… Ci sono state annullate, in maniera inspiegabile, due reti… rimasti dieci contro dieci, subito il 2-2, siamo calati e negli ultimi minuti abbiamo subito il sorpasso”.

“Abbiamo le potenzialità per giocare un buon campionato, per cui dobbiamo capire e lavorare sugli errori commessi, dobbiamo ripartire, più agguerriti che mai, a cominciare dal prossimo match casalingo con il Mignanego”.