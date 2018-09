Borgio Verezzi, sì al bando di gara per la vendita di Villa Gallian sull’Aurelia

Borgio Verezzi. Via libera da parte della giunta comunale di Borgio Verezzi al bando per l’alienazione dell’immobile sulla via Aurelia, conosciuto come “Casa Gallian” e ora di proprietà del Comune.

E’ stata approvata una determina con la pubblicazione dell’avviso pubblico da parte dell’amministrazione comunale, che punta alla vendita dell’immobile, situato davanti al mare (247 metri quadrati).

La scadenza per la presentazione delle domande è il prossimo 2 ottobre, alle ore 12:00. Il prezzo stabilito dalla gara per l’acquisto è di 618 mila euro.

L’edificio su due piani, dopo una lunga querelle, era passato all’amministrazione comunale, ora pronta a cederlo ai privati.

Parte del ricavato andrà al Demanio, come indicato dal bando, mentre il resto entrerà nelle casse comunali: “Risorse preziose per mettere a bilancio lavori pubblici sul nostro territorio” ha detto il sindaco Renato Dacquino. “Questo bando e questa iniziativa rientra nella strategia di concretezza che abbiano avviato, operando sul patrimonio a disposizione per ricevere denari utili per opere e interventi” ha concluso il primo cittadino di Borgio Verezzi.