Borgio Verezzi. Lo scorso sabato 22 settembre presso una sala consiliare comunale gremita di persone di ogni età, alla presenza degli assessori Pier Luigi Ferro e Mara Perata, si è tenuta la presentazione dei corsi e degli stage per l’anno 2018 – 2019 dell’associazione culturale di promozione sociale La Compagnia del Barone Rampante.

L’associazione no profit, nata nel 2005 e sostenuta, tra gli altri, dal Comune e dalla Fondazione De Mari, quest’anno ha presentato ancora una volta il connubio originale e unico tra docenti attori professionisti e allievi giovanissimi, e tra questi insegnanti attori, diplomati al Teatro Stabile di Genova, al Teatro Stabile di Torino, all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, oltre alle conferme degli anni passati (Manuel Zicarelli, Eva Cambiale, Carlo Orlando, Andrea Nicolini, Laura Nardi, Dario Aita, Andrea Bosca, Gianmaria Martini) spiccano nuovi nomi come quello di Elena Gigliotti, Nadia Spicuglia Franceschi, Alessia Pellegrino, Isabella Peghin.‬

Dal novembre 2016 poi Il Barone Rampante si è aperto anche alla scuola e alla formazione docenti richiedendo l’accreditamento di alcuni corsi al M.I.U.R. rivolti appunto soprattutto ai docenti, ad esempio, quest’anno il Corso di Dizione e Lettura interpretata a cura di Eva Cambiale (Teatro Stabile di Genova) e il seminario di Scrittura Creativa e Drammaturgia per ragazzi e adulti (consigliato in particolare ai docenti di Lettere-possibile pagare con la Carta Docente) “Il sasso e la penna ” a cura di Carlo Orlando (attore, regista, pedagogo, sceneggiatore e direttore artistico).

‪Dallo scorso autunno, poi, alcuni studenti delle Scuole Superiori della Provincia, sono stati accolti negli spazi in cui si svolgono le attività artistico-culturali della Compagnia del Barone Rampante attuando così un percorso legato al progetto dell’ “alternanza scuola-lavoro” che ha soprattutto la finalità di favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali e gli interessi, realizzando un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con la società civile. ‬

Corsi e stage 2018/2019

2018

‪PER RAGAZZI E ADULTI‬

‪Laboratorio di recitazione per ragazzi e adulti ‬

‪recitare davanti alla macchina da presa‬

‪”Il Potere dell’immagine”‬

‪Dal 7 al 13 ottobre ‬

A cura di Dario Aita

‪Tot 24 ore ‬

‪Orari pomeridiani e serali‬

‪Costo 100 euro ‬

‪Laboratorio di improvvisazione teatrale per adulti (dai 18 anni) “Qui e ora”” a cura di Manuel Zicarelli (attore di teatro, cinema e televisione, diplomato al Teatro Stabile di Genova)‬

‪5 incontri di 2 ore e mezza ciascuno‬

‪Dalle 20.30 alle 23.00‬

Da metà ottobre a fine novembre in un giorno settimanale da concordare

‪Costo 110 euro‬

‪Dal 15 ottobre al 17 dicembre 2018‬

‪Corsi di Dizione e Lettura interpretata Per ragazzi e adulti (particolarmente consigliato ai docenti di Lettere/ possibile pagare con la Carta Docenti) a cura di Eva Cambiale (Teatro Stabile di Genova) ‬

‪10 incontri di due ore ciascuno‬

‪Livello base ore 16.30/18.30‬

‪Livello avanzato ore 17.30/19.30‬

‪Il lunedì ‬

‪Prova aperta ‬

‪Costo 100 euro ‬

‪17/18 novembre 2018‬

‪L”AMORE AL CINEMA seminario sui film d’amore più famosi ‬

‪durata 6 ore (1 week end) – costo 60 euro‬

‪a cura di Mario Garofalo, regista e docente di cinema‬

‪PER BAMBINI ‬

‪PICCOLI ATTORI IN SCENA‬

‪Laboratori teatrali per bambini e ragazzini ( dai 6 ai 14 anni) da ottobre a maggio a cura di Marcella Rembado e Paola Calcagno ‬

‪28 incontri di un’ora mezza l’uno in un giorno settimanale da concordarsi ‬

‪Saggio finale ‬

‪Prima lezione di prova venerdì 28 settembre ore 17.00‬

‪Costo: 50 euro al mese‬

‪PROGETTI TEATRALI‬

‪Dicembre 2018‬

‪La Compagnia del Barone Rampante‬

‪Presenta‬

‪”I ragazzi della Via Paal”‬

‪Regia e Adattamento Andrea Nicolini ‬

‪Con Andrea Nicolini e i Ragazzi della Compagnia del Barone Rampante‬

‪2019‬

‪3/9 gennaio 2019‬

‪Laboratorio teatrale per ragazzi e adulti ‬

“LE TEORIE DEL TEMPO… COMICO” ‪a cura di Nadia Spicuglia Franceschi ( autrice di testi teatrali, performer, attrice comica) ‬

Tot 30 ore

Costo 100 euro

‪Seminario di Scrittura Creativa e Drammaturgia per ragazzi e adulti (consigliato in particolare ai docenti di Lettere-possibile pagare con la Carta Docente) “Il sasso e la penna ” a cura di Carlo Orlando (attore, regista, pedagogo, sceneggiatore e direttore artistico)‬

‪10 incontri da 3 ore il sabato e la domenica a partire dal mese di gennaio)‬

‪Costo: 110 euro‬

‪Gennaio ‬

‪Workshop di training e recitazione “Il corpo tra Flusso e Forma” a cura di Alessia Pellegrino ( attrice di teatro e di cinema)‬

‪Ammessi allievi di tutte le età a partire dai 16 anni e di qualsiasi livello di formazione.‬

‪6 giorni, 24 ore ‬

‪ACTING WORKSHOP per ragazzi e adulti ‬

‪”L’ATTORE ARTIGIANALE”‬

‪a cura di Andrea Bosca (attore di teatro, cinema, televisione, Teatro Stabile di Torino)‬

‪Corso di Fotografia pratica per ragazzi e adulti a cura di Emilio Rescigno e Emanuele Zuffo (fotografi professionisti)‬

‪Corso di teoria e tecnica del Fumetto per ragazzi e adulti a cura di Renzo Sciutto (fumettista e illustratore)‬

‪Seminario di INGEGNERIA del SUONO a cura di Mirco Piludu (ingegnere del suono)‬

Febbraio

‪”Be your acting” : workshop di recitazione‬

‪a cura di Gianmaria Martini (attore di teatro, cinema e televisione)‬

‪per ragazzi (dai 14 anni) e adulti ‬

‪PER BAMBINI, RAGAZZI e ADULTI‬

‪Maggio‬

‪Laboratorio teatrale IO, MIA FAMIGLIA a cura di Elena Gigliotti ‬

‪Età: preferibilmente da 8 anni in su. In ogni caso, è rivolto a coloro i quali hanno forte desiderio di indagare il tema proposto dal laboratorio: La Famiglia.‬

‪Dedicato a…‬

‪La casa, la nonna, la radio, i regali restituiti dal fidanzato, le candeline, il militare, i libri della terza media, i letti a castello rossi, Sanremo, il pigiama, la pasta al forno, a noi da bambini, a noi da grandi , a chi ha famiglia, a chi ne ha più di una, e a chi non ne ha.‬

PER BAMBINI E RAGAZZINI

‪Laboratori di recitazione teatrale a cura di Laura Nardi (attrice di teatro, cinema, televisione, regista, Accademia di Arte Drammatica Silvio D’Amico) per bambini dai 5 ai 9 anni e per ragazzini dai 10 ai 15 anni ‬

‪PER BAMBINI‬

‪Laboratorio teatrale per bambini dai 6 ai 10 anni ” La zuppa del coraggio” a cura di Isabella Peghin ( attrice- Civica Accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe”, Udine- e insegnante presso SIPT – Scuola Italiana di Playback Theatre)‬

‪1-15 luglio 2019‬

‪Info e iscrizioni 3488978694‬

‪c.ilbaronerampante@libero.it‬

‪www.compagniabaronerampante.it‬

‪Segreteria presso la sede sociale di via Municipio 3 aperta il lunedì e il venerdì dalle 17 alle 19 dal 24 settembre al 5 ottobre, e dal 12 ottobre solo il venerdì ‬

I corsi verranno attivati se raggiungeranno il numero minimo di iscritti.

Sconti

Partecipazione a 2 corsi ( sconto del 10×100 sul secondo)

Partecipazione a 3 corsi ( sconto del 10×100 sul secondo e del 20×100 sul terzo)

Partecipazione a più di 3 corsi (sconto del 10×100 sul secondo e del 20×100 su tutti gli altri dal terzo in su)

Sconto fratelli (10×100 su ogni quota)

Per partecipare ai corsi e’ necessario essere soci dell’Associazione e perciò in regola con il pagamento della quota associativa che è di 10 euro all’anno (per i maggiori di 25 anni).

