Borghetto, si aprono le iscrizioni all’asilo comunale di via Milano

Borghetto Santo Spirito. Iscrizioni aperte all’asilo comunale di via Milano a Borghetto Santo Spirito.

Spiega l’assessore alle politiche sociali Ester Cannonero: “La scorsa settimana al nido d’Infanzia comunale ‘Seconda Stella’ a destra di Borghetto Santo Spirito, gestito in collaborazione con la cooperativa ‘Nuova Assistenza’, con la festa di fine anno si sono salutati i bambini più grandi che tra qualche giorno andranno alla scuola dell’infanzia. In continuità con la programmazione di quest’anno ‘Dalla magia della crescita… al giardino che vorrei’, genitori e bambini sono stati coinvolti nei laboratori di preparazione del pesto al mortaio, pensato per i bambini più grandi, mentre per i più piccoli si è allestito un laboratorio di scoperta delle verdure cotte e crude e sono stati utilizzati strumenti come schiacciapatate e passaverdura per scoprirne la loro funzione. Il basilico e una parte delle verdure per sperimentare in questo pomeriggio di festa è stata raccolta dall’orto presente all’interno del giardino del nido, curato dai bambini, dall’equipe e dai genitori”.

“Terminato il laboratorio, alla presenza del sindaco Giancarlo Canepa, è stato consegnato a ciascun bambino il diario individuale, che documenta con fotografie ed elaborati il percorso del bambino al nido. Il pomeriggio si è concluso con una merenda ed ogni bambino ha portato con sé un barattolino di pesto confezionato al nido. A nome dell’amministrazione comunale un ringraziamento all’intera equipe, agli operatori comunali, alle famiglie dei bimbi che passeranno alla Scuola dell’Infanzia, che hanno percorso al nido tre splendidi anni, di esperienze, gioco, attività, condividendo la gioia di crescere insieme. L’equipe si prepara per il nuovo anno e resta a disposizione per presentare il nido e le tante attività proposte ai nuovi genitori che vorranno usufruire di un servizio accreditato dalla Regione Liguria”.

Le iscrizioni per l’anno 2018-2019 sono aperte e possono essere presentate direttamente presso la sede del nido, in via Milano.

“Tra gli obiettivi per il nuovo anno quello di strutturare una progettazione educativa che vedrà il servizio come protagonista attivo all’interno della rete del territorio. Partendo dalla centralità del bambino per lo sviluppo della programmazione, il servizio continuerà a coinvolgere le famiglie in attività ed iniziative, proponendo un servizio sempre più flessibile ed in grado di incontrare le esigenze dei nuclei. A partire da lunedì 17 settembre, infatti, l’orario di apertura del nido verrà esteso dalle 7.30 fino alle 17”.

Per informazioni è possibile contattare l’equipe del nido al numero 0182 972005.