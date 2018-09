Borghetto, la Croce Bianca in lutto per la scomparsa di Diego Brucato

Borghetto Santo Spirito. La croce bianca di Borghetto piange la scomparsa del 69enne Diego Brucato.

Molto conosciuto e stimato in paese, era un paziente dializzato e per anni i volontari della pubblica assistenza borghettina lo hanno assistituto nella sua battaglia.

Consapevole dei problemi creati da questa terapia, non appena aveva avuto la possibilità aveva scelto di passare “dall’altra parte della barricata” ed aiutare quanti ne soffirvano: “Qualche anno fa, in un periodo nel quale le sue condizioni di salute erano migliorate, si era adoperato a sua volta come volontario per accompagnare altri pazienti – spiegano dalla croce bianca – Se ne va un amico, e soprattutto un esempio per tutti noi. Ciao Diego”.