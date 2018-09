Borghetto, carabiniere fuori dal servizio lo vede insieme ai clienti e chiama i colleghi: pusher in manette

Borghetto Santo Spirito. Un pusher in manette e 10 grammi di droga sequestrati. E’ il bilancio dell’intervento concluso ieri sera a Borghetto Santo Spirito dai carabinieri della stazione cittadina grazie alla segnalazione di un collega libero dal servizio.

Il militare stava passando nella zona di via Volturno quando si è accorto della presenza di un uomo, di nazionalità magrebina, che, con un atteggiamento palesemente sospetto, stava parlando con altre due persone. Per questo il carabiniere ha continuato a controllare le mosse del presunto pusher e nel frattempo ha allertato i colleghi chiamando il 112. Pochi minuti dopo, quindi, la pattuglia dell’Arma ha fermato i tre sospetti portandoli in caserma.

Le perquisizioni successive al fermo hanno permesso di trovare nelle tasche del cittadino marocchino, K.A., di 41 anni, 10 grammi di cocaina e hashish. Per questo motivo l’uomo è stato arrestato e, su disposizione del pubblico ministero di turno Giovanni Battista Ferro, è stato rinchiuso direttamente nell carcere di Imperia in attesa dell’interrogatorio di convalida fissato per domani mattina davanti al gip Fiorenza Giorgi.

I due acquirenti, un trentaseienne ed un diciannovenne residenti di Imperia (entrambi hanno ammesso il loro intento di comprare le dosi di stupefacente per consumarle poco dopo), sono invece stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di droga.