Hennigsdorf (Germania). “Siamo orgogliosi di aver presentato insieme al Polo Mercitalia del Gruppo FS Italiane le locomotive Bombardier di ultima generazione TRAXX DC3 e TRAXX MS3 per il trasporto merci. Le locomotive consentiranno al Polo Mercitalia di sviluppare il trasporto su ferro delle merci in Italia e sui Corridoi transalpini, contribuendo a vincere la sfida dell’intermodalità e della sostenibilità nel nostro Paese, che deve assumere un ruolo sempre più centrale nel sistema dei Corridoi europei”. Così l’amministratore delegato di Bombardier Transportation Italia Luigi Corradi ha commentato la presentazione delle locomotive TRAXX DC3 (mono tensione) e TRAXX MS3 (multisistema) insieme a Mercitalia Rail e TX Logistik avvenuta giovedì 20 settembre a Hennigsdorf in occasione della manifestazione fieristica internazionale dedicata al trasporto ferroviario InnoTrans 2018.

“Un impegno a cui Bombardier contribuisce, in quanto principale partner degli operatori cargo nazionali che fornisce soluzioni tecnologiche innovative per il trasporto su ferro, considerate elemento strategico per il trasferimento del trasporto merci dalla strada alla rotaia” prosegue Corradi.

“Le ultime novità prodotte da Bombardier scelte dal Polo Mercitalia per il potenziamento della flotta sono 80 locomotive della famiglia TRAXX: 40 TRAXX DC3 acquistate da Mercitalia Rail percorreranno le tratte nazionali mentre altrettante TRAXX MS3 acquistate da TX Logistik saranno interoperabili sul corridoio DAI (Germania, Austria, Italia) e sul corridoio DACHINL (Germania, Austria, Svizzera, Italia, Olanda). Molti operatori privati del settore cargo italiano, sulla scia del più importante operatore nazionale, stanno acquistando e continuano a dimostrare interesse per le locomotive di Bombardier scegliendo il più innovativo e performante prodotto sul mercato in grado di massimizzare l’efficienza energetica, assicurando maggiore capacità di carico e di trazione a fronte di minori consumi” conclude l’amministratore delegato di Bombardier Italia.