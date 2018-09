Alassio. Comunque vada a finire oggi, saranno cinque sulle sei prove in programma le medaglie azzurre nelle bocce di Alassio 2018, il campionato europeo maschile di volo che al Palaravizza sta regalando emozioni e spettacolo.

Nella specialità a coppie, in chiusura della giornata di ieri, l’Italia di Grosso e Melignano ha ceduto 9-8 nei quarti di finale alla Slovenia di Janzic e Kozjek, perdendo così la possibilità di bissare il titolo conquistato due anni fa a Nizza e di fare l’en plein di medaglie.

A caccia dell’oro va oggi, nella prima finale della giornata, la staffetta di Mauro Roggero ed Emanuele Ferrero, autori in semifinale di un’ottima prova (53-48) contro la Slovenia di Borcnik e Petric. L’ultimo ostacolo si chiama Francia (Chirat-Marsens).

Già in campo al mattina nell’individuale Matteo Mana, in semifinale col croato Cubela, dopo aver liquidato 10-3 nei quarti il monegasco Laugier. In contemporanea si è svolta la semifinale del combinato: in corsa il ligure Emanuele Bruzzone (26-11 nei quarti all’ungherese Fodor) contro il monegasco Peyret.

Semifinale in mattinata per l’Italia anche nel tiro di precisione con Daniele Grosso. La lotta per le medaglie riguarda anche Bosnia Erzegovina, Slovenia e Croazia.

Terzo gradino del podio già assegnato ieri nel tiro progressivo. Uno dei due posti è per l’azzurro Mauro Roggero, che si è arreso ieri 43-42 allo sloveno Ales Borcnik che se la vedrà in finale col francese Chirat.

Questi gli orari delle finali odierne: ore 12.30 staffetta; ore 14.30 individuale combinato; ore 16.30 tiro di precisione; ore 17.15 coppie; ore 19.15 progressivo. Al termine tutte le premiazioni.

Tutte le info sono disponibili sul sito www.alassio2018.com. Nella home page è presente il link per accedere alla diretta streaming.