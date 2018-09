Bocce, Alassio è pronta ad ospitare il campionato europeo

Alassio. Continua il conto alla rovescia in vista dell’Europeo maschile di volo di Alassio, al via giovedì 27 settembre, presso il palasport Ravizza, con la partecipazione di 20 Paesi. Il programma della manifestazione si presenta intenso e di grande interesse, con alcune interessanti novità.

Giovedì sera il tentativo di record del mondo

Alassio sarà “tappa” del percorso che dovrebbe portare lo sport bocce ai Giochi di Parigi 2024. Nella serata di giovedì 27, infatti, a chiusura della cerimonia di inaugurazione, si terrà per la prima volta in Italia un’esibizione di staffetta mista, specialità deputata a diventare disciplina olimpica. A tentare di migliorare il record del mondo, stabilito qualche giorno fa in Francia, saranno gli italiani Serena Traversa e Simone Mana e i francesi Barbara Barthet e Sébastien Leiva Marcon. All’appuntamento saranno presenti anche i vertici della Federazione Internazionale e di quella Europea, nonché il presidente della Federazione Italiana Bocce Giunio De Sanctis.

Tutti i nomi dei protagonisti

Sono oltre ottanta gli atleti che scenderanno in campo durante l’Europeo in rappresentanza delle 20 nazioni iscritte. I loro nomi, unitamente a quelli dei rispettivi staff tecnici e dirigenziali, sono sul sito della manifestazione, cui si può accedere cliccando qui.

Un’ottima copertura su internet e in televisione

Le quattro intere giornate della manifestazione saranno trasmesse in diretta streaming (a cura di https://culturesportboules.blogspot.com), con commento in due lingue (italiano e francese), con accesso da diversi siti, tra i quali quello dell’evento (www.alassio2018.com) e quello della Federazione Italiana (www.federbocce.it).

La copertura televisiva sarà assicurata da Rai Sport. Con una sintesi che andrà in onda in differita nelle settimane successive, e dall’emittente francese L’Equipe che trasmetterà, qualche giorno più tardi, le immagini di tutte le finali, con diverse repliche.

Grande successo per il corso di formazione dei docenti

Oltre cinquanta sono stati gli insegnanti, degli istituti comprensivi di Alassio e dintorni (scuola primaria e secondaria di primo grado), che hanno preso parte la settimana scorsa al corso di formazione per la pratica sportiva di base, appuntamento collaterale all’Europeo. Molto interessanti i temi trattati, sia a livello teorico che pratico, trattati dai docenti formatori Giorgio Barone e Claudio Bizzarri, che hanno dimostrato come lo sport possa essere strumento di inclusione e di avvicinamento a materie normalmente estranee all’attività fisica. Presenti insegnanti di educazione motoria, matematica, sostegno e numerose maestre.

A seguito di questa interessante e qualificata iniziativa si è creato ancor maggior interesse intorno all’evento e numerosi istituti del comprensorio, anche con sede nell’entroterra, hanno assicurato la loro presenza all’evento, in particolare per la giornata di venerdì.

Il programma definitivo è on line

Qualche piccola variazione, da parte della Commissione Tecnica della Federazione Internazionale ed Europea, è stata apportata al programma orario dell’evento. La versione aggiornata è on line su www.alassio2018.com. La riunione tecnica e i sorteggi sono confermati per la mattina di giovedì 27, sempre presso il Palaravizza.