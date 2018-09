Biker cade sul sentiero “Madre Natura” sul Colle del Melogno

Calice Ligure. E’ stato soccorso dai vigili del fuoco di Finale Ligure e dai volontari della croce bianca di Calice il biker polacco che, questo pomeriggio, è rimasto ferito lungo un sentiero sul colle del Melogno.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14.30 di oggi. Il ciclista ed un amico stavano percorrendo il sentiero “Madre Natura” quando, per cause ancora non accertate, sarebbe caduto rimanendo infortunato.

Immediata la telefonata al Numero Unico di Emergenza, che a sua volta ha messo in moto la macchina dei soccorsi.

Nonostante uno di loro fosse ferito, i due biker sono riusciti a raggiungere la strada asfaltata: qui sono stati raggiunti dai volontari della pubblica assistenza calicese, che hanno trasferito il ciclista infortunato al Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.