Biker cade alla Madonna della Guardia, soccorso con l’elicottero

Calice Ligure. Intervento dell’elisoccorso, questa mattina, per soccorrere un biker in difficoltà nei sentieri in zona Madonna della Guardia.

L’uomo, secondo quanto riferito dai soccorritori, era in sella alla sua mountain bike quando è caduto a terra.

Il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.