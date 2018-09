Bel test per l’Abisola volley contro le francesi del Saint-Raphaël Var

Albisola Superiore. Amichevole stellare sabato sera al palazzetto La Massa di Albisola: l’Albisola volley ha sfidato le ragazze del Saint-Raphaël Var volley-ball, squadra militante nella Ligue A in Francia.

La compagine francese si è imposta per 3-0, ma la partita è stata molto accesa e combattuta. Le ragazze di Matteo Zanoni hanno recuperato ogni palla possibile e assestato anche qualche bel colpo alla squadra francese, ma non è bastato per sconfiggere l’esperienza e la prestanza fisica delle avversarie.

A fine partita il tecnico Zanoni commenta cosí la partita: “Buon test contro una squadra decisamente superiore come tecnica e individualità come il paio di categorie di differenza dimostrano. Serviva soprattutto il giusto atteggiamento di sacrificio e di quello sono estremamente soddisfatto, abbiamo tenuto bene nei fondamentali di ricezione e difesa e sbagliato poco in attacco. La strada è ancora lunga e il lavoro da fare è molto, ma le indicazioni di questa prima parte di stagione sono positive per amalgama, sinergia con i gruppi del giovanile e voglia di stupire, testa sotto con gli allenamenti per farsi trovare il più pronti possibile al via di un campionato che sarà una avventura da vivere fino all’ultimo pallone“.