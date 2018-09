Basket, netto successo per la Cestistica Savonese nella prima amichevole

Savona. Primo scrimmage stagionale per la Cestistica Savonese, ospite del TTB Woman Venaria, squadra che disputerà il campionato di Serie B piemontese.

L’incontro, che si è disputato in sei tempini da dieci minuti l’uno, ha visto le biancoverdi vincere di parecchie lunghezze ed è servito soprattutto per testare la condizione fisico-atletica delle ragazze e per valutare i meccanismi di gioco da poco imbastiti dai coach savonesi.

Le cestiste della presidentessa Oggero sono partite un po’ contratte nella prima frazione (l’unica alla fine persa per 8 a 7) ma minuto dopo minuto hanno saputo mettere in campo determinazione e voglia di fare dando risposte positive a coach Pollari, cercando di fare quello che era stato provato durante i primi 9 giorni di allenamento.

Il prossimo test, già programmato per domenica settembre, sarà il quadrangolare organizzato come ogni anno dalla società savonese al quale parteciperanno proprio la TTB Woman Venaria (B), Castelnuovo Scrivia (A2) e PMS Moncalieri (A2).

Il tabellino:

T.T.B. Woman Venaria – Cestistica Savonese 53-103

(Parziali: 8-7, 10-20, 9-12, 11-14, 6-21, 9-29)

Cestistica Savonese: Eduardo 15, Guilavogui 15, Alesiani 13, Ceccardi 12, Zolfanelli 11, Penz 10, Tosi 8, Villa 8, Vitari 6, Sansalone 3, Roncallo 2.