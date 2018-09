Bando Periferie, appello dei sindaci liguri al Governo

Liguria. I sindaci liguri riuniti ieri per affrontare l’emergenza sanitaria legata al crollo del ponte Morandi hanno manifestato forti preoccupazioni circa il blocco dei fondi del Bando Periferie, rivolgendo un accorato appello al viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, intervenuto a margine dell’incontro, affinché il Governo riveda le proprie disposizioni al riguardo.

“Il differimento dei fondi al 2020 – spiegano da Anci Liguria – implica che saranno sostanzialmente rinviate opere nella Città Metropolitana di Genova per un valore complessivo di circa 40 milioni di euro, nel Comune di Imperia per un valore di 18 milioni di euro (riqualificazione urbana della “Green Line”), nel Comune di Savona per un valore di 18 milioni di euro (riqualificazione di Villa Zanelli) e nel Comune di La Spezia per un valore di 17 milioni di euro (riqualificazione e risanamento dei quartieri fronte Porto Canaletto, Fossamastra, Pagliari – ex area Tarros)”.

Gli enti coinvolti stanno provvedendo ad inviare agli uffici governativi di competenza lo stato di avanzamento dei lavori, che continuano a progredire. “ANCI Liguria sta seguendo l’evolversi della situazione con ogni sforzo possibile – concludono – in sinergia con il livello nazionale, per tentare una ricomposizione tra le posizioni governative e le esigenze del territorio ligure”.