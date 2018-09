Autobus, da lunedì 17 settembre entra in vigore l’orario invernale

Provincia. A partire da lunedì 17 settembre sulle linee di Tpl Linea entreranno in vigore gli orari invernali.

Tra le principali modifiche si evidenziano le seguenti variazioni:

Linea 35 Finale-Rialto-Carbuta: la corsa feriale in partenza da Finale per Rialto – Carbuta, e relativo ritorno, delle ore 11:15 verrà anticipata alle ore 11:05;

Linea 40/ Savona-Finale Ligure: verranno rimodulati gli orari di transito alle fermate;

Linea 50 Millesimo-Roccavignale: la corsa feriale invernale in partenza da Millesimo per Roccavignale delle ore 8.30 verrà effettuata a chiamata con preavviso di 48 ore;

Linea 60 Savona-Ferrania: la corsa feriale in partenza da Savona per Altare Z.I. – Ferrania – Prasottano – Cairo delle ore 6:40 non effettuerà più la partenza da Savona. Gli utenti potranno usufruire della corsa diretta in partenza da Savona per Cairo delle ore 6.40 che, giunta a Vispa alle ore 7:05, effettuerà coincidenza per Altare Z.I. – Ferrania – Prasottano – Cairo.

Linea 61 Savona-Cairo: verrà introdotta una corsa feriale scolastica, in vigore dal lunedì al venerdì, in partenza da Savona per Cairo (corsa diretta) alle ore 16:05, ed una corsa feriale scolastica, in vigore dal lunedì al venerdì, in partenza da Cairo per Savona alle ore 19:35;

Linea 77 Vellego-Albenga: la corsa feriale in partenza da Casanova per Albenga delle ore 13.15 effettuerà il transito da Bastia – Leca. Giunta a Villanova effettuerà coincidenza per Lusignano;

Linea 80 Finale-Toirano-Balestrino: la corsa feriale invernale in partenza da Finale per Toirano – Balestrino alle ore 13.20, nelle giornate di sabato ed in periodo non scolastico effettuerà la partenza da Loano piazza Vallerga alle ore 13:40

Linea 85 Pietra-Ranzi: la corsa feriale invernale in partenza da Pietra per Ranzi, e relativo ritorno, delle ore 15:10 verrà posticipata alle ore 15:20;

Linea 86 Pietra-Tovo San Giacomo-Magliolo: la corsa feriale invernale in partenza da Pietra per Tovo S.G. – Magliolo, e relativo ritorno, delle ore 13.20 verrà posticipata alle ore 14:00;

Linee Urbane di Varazze: la corsa feriale invernale in partenza da Varazze per Alpicella – Campomarzio – Faie, e relativo ritorno, delle ore 12:40, verrà anticipata alle ore 12:30 ed effettuerà il seguente percorso: Varazze-Casanova-Faie-Campomarzio-Alpicella-Pero-Varazze.

Si precisa che nelle prime giornate del calendario scolastico, sino a quando non entreranno in vigore gli orari definitivi delle lezioni, le corse “bis” di ritorno verranno rimodulate sulla base degli orari provvisori comunicati dagli Istituti Scolastici.

Tutti gli orari aggiornati sono disponibili presso le biglietterie aziendali e consultabili sul sito www.tpllinea.it.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0192201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 7.15 alle 17.30 e il sabato dalle 7.15 alle 13) e il sito internet all’indirizzo www.tpllinea.it.