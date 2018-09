Atto vandalico contro la lapide della Resistenza, i consiglieri Dem: “Serve reazione forte a clima di odio e violenza”

Savona. Il gruppo consiliare PD del Comune di Savona condanna gli atti vandalici che hanno portato alla distruzione della lapide alla Madonna degli Angeli che ricorda i martiri del cosiddetto Natale di Sangue del 1943.

“Gravi i fatti e grande la preoccupazione per il clima che stiamo vivendo a cui riteniamo si debba reagire in modo chiaro e inequivocabile” affermano congiuntamente i consiglieri Dem in Consiglio, che si uniscono alla protesta per l’atto vandalico su uno dei simboli della Resistenza savonese, dopo la dura presa di posizione di Cgil e Anpi.

“Saremo uniti insieme alle forze democratiche e antifasciste che con iniziative esprimeranno ferma condanna a questi atti e in maniera più profonda all’istigazione dell’odio e della violenza” conclude il gruppo Pd in Consiglio comunale.