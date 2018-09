Assistenza agli studenti disabili, i sindacati della scuola chiedono un incontro in Provincia

Savona. Il servizio di assistenza agli alunni diversamente abili che frequentano gli istituti superiori del savonese. E’ questa l’argomento dell’incontro urgente richiesto questa mattina dai sindacati della scuola ai vertici dell’amministrazione provinciale. Il vertice si terrà venerdì 28 settembre alle 11.30 a Palazzo Nervi.

Il consigliere provinciale delegato alla scuola, Eraldo Ciangherotti, commenta: “Anche noi amministratori viviamo con apprensione il disagio delle famiglie che non ottengono quanto previsto per legge”

“Lo stato deve garantire ciò che la Costituzione tutela come diritto allo studio per tutti e noi ci faremo tramite attivo per portare avanti le istanze delle famiglie presso il ministero dell’istruzione”, conclude Ciangherotti.