Asfalti e pavimentazioni, barriere architettoniche e nuove piantumazioni: fervono i lavori a Loano

Loano. Nelle prossime settimane l’assessorato ai lavori pubblici di Loano darà il via a numerosi interventi di manutenzione e adeguamento all’interno degli edifici di proprietà comunale o delle aree di competenza pubblica.

“Gli interventi che metteremo in atto nelle prossime settimane – spiegano il sindaco di Loano Luigi Pignocca e l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Remo Zaccaria – hanno tutti l’obiettivo di rendere la città sempre più sicura ed accessibile da parte di tutti i nostri concittadini. Lavori come la sistemazione degli asfalti lungo la via Aurelia, l’adeguamento dei servizi igienici e l’abbattimento delle barriere architettoniche del palazzetto dello sport e la sistemazione della pensilina all’ingresso delle scuole di corso Europa sono forse ‘piccoli’ lavori, ma rivestono un’importanza fondamentale, che testimoniano ancora una volta l’attenzione che la nostra amministrazione rivolge al proprio patrimonio immobiliare e alle esigenze dei loanesi e dei nostri ospiti”.

A fine agosto la traversa che da corso Europa conduce al sottopasso ferroviario che porta sulla via Aurelia è stata oggetto di una importante operazione di restyling, con la rimozione dei pini che avevano causato il sollevamento dell’asfalto e la successiva stesura di un nuovo manto stradale. Nei prossimi giorni verranno messi a dimora i platani che andranno a sostituire gli alberi abbattuti.

Sempre nella stessa zona, in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico la pensilina all’ingresso delle scuole Valerga, sul lato di corso Europa, è stata completamente ristrutturata.

Ancora in ambito di edifici pubblici, nelle prossime settimane verrà realizzato il rifacimento dei servizi igienici del PalaGarassini e, grazie ad un finanziamento dell’Istituto di Credito Sportivo, verrà messo in atto un rilevante intervento di abbattimento delle barriere architettoniche con la sistemazione della scala che conduce agli spalti della piscina al coperto.

E’ in via di completamento l’iter burocratico per l’affidamento dei lavori di rifacimento di parte del manto stradale lungo la via Aurelia (nei tratti compresi tra piazza Valerga e viale Tito Minniti e nei pressi del supermercato Conad) nei quali, nei mesi scorsi, sono stati stesi i cavi della fibra ottica. L’importo dei lavori è di circa 40 mila euro.

Entro qualche mese verrà anche completamente rimossa e sostituita con pavimentazione in mattonelle la passerella in legno situata alle spalle della Casetta dei Lavoratori del Mare, sulla passeggiata a mare, che ad oggi risulta gravemente ammalorata.

Infine, grazie al finanziamento ottenuto da Regione Liguria, verrà realizzato il ripascimento delle spiagge del litorale.