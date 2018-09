Arrestato dopo aver tentato un furto notturno da una parrucchiera: patteggia

Vado Ligure. E’ stato processato per direttissima questa mattina in tribunale Mauro Ganci, il trentottennenotte residente a Quiliano arrestato nella tarda serata di ieri dai carabinieri con l’accusa di tentato furto aggravato dopo aver cercato di sfondare la vetrina di un negozio con una chiave inglese.

In aula l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità spiegando di aver cercato di entrare nel negozio per rubare i soldi della cassa del parrucchiere “Tiziana Hair Fashion”. A rovinare i suoi piani è stato l’intervento di un residente della zona che si è accorto dei rumori e ha chiamato i carabinieri. All’arrivo dei militari Ganci ha tentato la fuga, ma è stato bloccato poco dopo mentre cercava di nascondersi tra alcune auto parcheggiate. A quel punto è finito in manette

L’arresto di Ganci è stato convalidato questa mattina dal giudice che ha disposto per l’imputato la misura cautelare degli arresti domiciliari. Alla fine l’uomo, che aveva alle spalle qualche precedente, ha patteggiato nove mesi di reclusione e 180 euro di multa senza sospensione condizionale.