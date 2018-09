Arnasco, è il professor Giuseppe Rossi il vincitore dell’Arnasca d’Argento. Ciangherotti: “Un giusto riconoscimento”

Albenga. La Cooperativa olivicola di Arnasco, eccellenza agroalimentare del territorio, ha premiato, con la prestigiosa Arnasca d’Argento, il professor Giuseppe Rossi, vicepreside dell’Istituto Agrario di Albenga.

Soddisfazione in merito è stata espressa dal capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale e consigliere provinciale Eraldo Ciangherotti, che ha dichiarato: “Rossi, da cui mi divide la militanza politica, è una persona che stimo moltissimo, sia sul piano umano che su quello professionale”.

“In questi anni, infatti, ho avuto modo di parlare con tantissimi studenti ed ex studenti dell’agrario. Ebbene, tutti mi hanno sempre parlato con entusiasmo del professor Rossi, capace di appassionarli alla materia, ma anche di consigliarli al meglio. Un vero educatore, insomma, un docente che non ha formato solo agricoltori tecnicamente bravi, ma agricoltori in grado di gestire un’azienda con competenza e correttezza”.

“Credo che l’Arnasca d’Argento sia il giusto riconoscimento ad una persona, un educatore, che tra qualche mese andrà in pensione lasciando negli studenti dell’agraria un grande vuoto. Complimenti Giuseppe!”, ha concluso Ciangherotti.