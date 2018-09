Savona. Ad una settimana dai campionati italiani assoluti di Pescara torna in pista l’indomita e indomabile Stefania Biscuola. Meeting Athletic Elite a Milano. Gara insolita, i 500 metri. Risultato: 1’11″82, secondo posto di giornata e seconda miglior prestazione italiana all time! Nonché nuovo record ligure assoluto. Insomma… di vacanze ne parliamo un po’ più in là.

In gara a Milano anche il master Stefano Pasquato che ha corso i 300 in 37″97.

Weekend per i campionati regionali liguri Allievi/e in quel di Savona, con gare valide anche per la seconda e conclusiva fase regionale del campionato di società.

Le cose migliori le hanno prodotte le ragazze che, chiudendo con un punteggio di 11.770, hanno conquistato la terza posizione in ambito regionale e probabilmente acquisito il diritto al passaggio alla finale interregionale in programma nell’ultimo fine settimana di settembre.

Migliori piazzamenti. Vittoria e titolo ligure per Aurora Bado sui 1.500 metri (chiusi in 5’00″72) e per la marciatrice Alessia Biale (che porta il personale sui 5 chilometri a 28’36″32).

Medaglia d’argento per Ilaria Accame sui 400 (1’00″50 il crono), Silvia Di Gioia nel giavellotto (miglior lancio a 36.12), Aurora Bado sugli 800 (2’23″37) e per la staffetta 4×100 (composta da Anna Auxilia, Marta Viglino, Sara Gualdi e Siria Zemma, tempo finale di 53″16).

Hanno conquistato il bronzo Silvia Zemma (100 piani in 13″41), Clara Degni (terza sia nel martello con 26,42 metri che nel peso con 9,77 metri) e la staffetta 4×400 (tempo di 4’21″01 per la formazione Sara Gualdi, Aurora Bado, Marta Viglino e Anna Auxilia).

In campo maschile rimane lontana la finale: quinto posto con un punteggio complessivamente basso: 9.517. A livello individuale sono sei i podi centrati.

Medaglia d’oro e maglia di campione ligure: Thomas Marello, che si aggiudica il lungo con 5,98 metri, Alessio Manfredi (primo sui 110 ostacoli in 15″71) e la staffetta 4×400 (che corre in solitario chiudendo in 3’49″24 nella formazione Walter Pagliaro, Samuele Reverdito, Nicolò Saettone e Daniele Bozzini).

Argento per Walter Pagliaro sui 400 ostacoli (chiusi in 1’05″85); bronzo per Nicolò Saettone (nuovo personale nell’asta per l’allievo di Franco Romano, con 3,10 metri) e per la staffetta 4×100 (crono di 46″81 realizzato da Thomas Marello, Alessio Manfredi, Daniele Bozzini e Samuele Reverdito).