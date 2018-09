Aperture dei negozi, Rossi (Lega) risponde a Melgrati: “Le città turistiche escluse dalla proposta della Lega”

Alassio. “Il sindaco di Alassio può stare sereno: nella proposta di legge della Lega allo studio del parlamento, in merito alle chiusure settimanali delle attività, sono escluse le città turistiche e le città d’arte”. Lo dichiara Simone Rossi, consigliere della Lega ad Alassio, che ricorda come ciò sia stato affermato nei giorni scorsi dallo stesso ministro del turismo Gian Marco Centinaio.

“Il disegno di legge – dice Rossi – non vuole impedire alle attività e ai centri commerciali di aprire la domenica e nei giorni festivi, bensì introdurre un meccanismo di turnazione. Da parte nostra, massima fiducia nei riguardi dell’operato del governo e dei rappresentanti eletti dalla Lega sul territorio”.

“La proposta non solo escluderebbe i negozi delle località turistiche (e, nonostante le carenze dell’attuale amministrazione, siamo certi che Alassio continuerà essere una destinazione turistica anche per i prossimi anni) e i centri d’arte, ma sarebbe inoltre condivisa e gestita con la partecipazione diretta degli enti locali, regioni e comuni stessi. Dunque, nessun rischio per la nostra città”.