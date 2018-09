Pietra Ligure. A Pietra Ligure sono aperte le audizioni per il “laboratorio di coro gospel per principianti” promosso dall’associazione “Pietra Filosofale” e condiviso dal Comune.

Una volta composto, il coro “si identificherà con la città”. Il laboratorio comprende tecnica vocale (pop, rock, gospel e soul), tecnica microfonica, interpretazione, presenza scenica e, a richiesta, teoria musicale, lezioni di pianoforte e studio di registrazione.

Le audizioni saranno tenute da Patrizia Borlotti e Franco Muggeo, acclarati professionisti della musica. Patrizia e Franco accoglieranno tutti gli interessati sabato 29 settembre alle 20 presso la sede delle libere associazioni in piazzale Geddo (ex campo sportivo) per un primo incontro conoscitivo. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3287976737.