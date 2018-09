Antica Fiera del Bestiame di Carcare, il 18 settembre la premiazione dei concorsi dedicati alle attività produttive

Carcare. Con le premiazioni dei concorsi dedicati alle attività produttive, cala il sipario sull’edizione 2018 dell’Antica Fiera del Bestiame.

Nell’ultimo fine settimana di agosto la rassegna espostiva del bovino di razza piemontese ha attratto centinaia di visitatori a Carcare, ma anche momento culturale e di enogastronomia per il centro storico del paese valbormidese. Come consuetudine i concorsi erano due, il “bovino aperitivo” didicato alle attività enogastronomiche e “gli spaventapasseri” per tutte le attività commerciali che hanno allestito la vetrina a tema con la rassegna.

Al termine delle valutazioni delle giurie, martedì 18 settembre alle 20.30 nella sala convegni del centro polifunzionale, saranno circa una ventina le attività che verranno premiate.

L’assessore Bertone e il consigliere Mazza, promotori per conto del Comune di Carcare, alla loro prima esperienza sono soddisfatte: “C’è stata una puntuale partecipazione delle attività produttive, sia nel centro storico che nella galleria commerciale, il coinvolgimento ha raggiunto anche le zone più periferiche, entrambi i concorsi hanno visto concorrere attività che hanno saputo cogliere le opportunità offerte dalla rassegna. La risposta positiva del tessuto commerciale è uno stimolo a fare ancora meglio per la prossima edizione, la premiazione sarà un momento di condivisione dei buoni propositi”.