Andora, riaprono le scuole e il centro sociale di Molino nuovo torna “a casa”

Andora. Circa un anno fa, gli anziani avevano “ceduto” i propri locali ai bimbi della scuola elementare, all’indomani della chiusura per rischio crollo dell’edificio di via Cavour. E il centro sociale era stato trasferito a tempo di record in una sede provvisoria, al centro di Molino Nuovo.

Ma ora, con l’imminente riapertura delle scuole, gli anziani di Andora potranno tornare a riunirsi nella bella sede al piano terreno delle scuole di Molino Nuovo.

L’assessore alle Politiche Sociali, Patrizia Lanfredi, che ha seguito di persona le varie fasi del trasloco, è già al lavoro per la programmazione dei corsi e le attività dedicate agli anziani.