Andora, attesa per il concerto di Loredana Bertè

Andora. Pochi giorni fa ha trionfato alla kermesse musicale Power Hits, confermandosi la regina dell’estate 2018 con il brano “Non ti dico no” che ha spopolato in classifica e nelle radio. Loredana Bertè arriverà davvero carica all’appuntamento con l’Endless Summer, il concerto di fine estate, ad ingresso libero, in programma l’8 settembre 2018, alle ore 21.30, in piazza Caduti di Nassiriya ad Andora.

La rocker italiana che è stata fra i protagonisti del programma televisivo “Ora o mai più” e giudice in talent show di successo come “Amici” di Maria De Filippi, proporrà ad Andora i suoi grandi successi discografici scritti per lei dai più importanti cantautori italiani.

“Portiamo ad Andora l’interprete del tormentone dell’estate, ma soprattutto un’artista con un repertorio di canzoni straordinario, reso unico dalla sua voce e della sua interpretazione sempre appassionata. Una vera regina del rock che va ad aggiungersi ai grandi cantautori quali Enrico Ruggeri, Edoardo Bennato, i Nomadi che l’Endless Summer che abbiamo ospitato in questi ultimi quattro anni – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis – Andora che ha iniziato l’estate con una parata di rapper come Shade e Fred de Palma, dal 2014 ad oggi, grazie a un fitto e diversificato calendario di manifestazioni, ha conquistato una sempre maggiore visibilità e un’immagine di località viva in ogni ambito, da quello culturale a quello sportivo”.

L’Endless Summer approda quest’anno in Piazza Caduti di Nassiriya. Uno spostamento dettato da esigenze di sicurezza, che si sono fatte sempre più stringenti visto il grande successo riscosso negli anni da questo concerto, a ingresso libero, che coinvolge migliaia di spettatori. La nuova sede garantirà migliore visibilità e spazi più adeguati per il pubblico, il palco e le strumentazioni.

Viabilità e parcheggi

Oltre all’area di piazza Caduti di Nassiriya che ospita l’evento, a tutela della sicurezza pubblica e per operazioni di allestimento del palco, la Polizia Locale ha predisposto la chiusura di alcune strade: dalle ore 9.00 dell’8 settembre alle ore 6.00 del 10 settembre, chiusa via Cavour dall’incrocio di via Santa Lucia a termine strada, via Genova dall’incrocio di via Risorgimento all’incrocio di via Carminati e in via Risorgimento dall’incrocio di via Santa Lucia alla via Aurelia, area quest’ultima destinata al parcheggio delle vetture dei disabili. Chiusa anche la zona di Largo Milano per ospitare i mezzi tecnici dell’organizzazione del concerto.

Andora dispone di molti parcheggi, tutti gratuiti. Nelle zone più vicine a piazza Nassiriya, ci sono il parcheggio di via Cavour all’altezza Comune, di via Vespucci e la grande area del Luna park.