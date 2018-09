Altare, incendio in una casa disabitata in località Montenotte

Altare. Allarme nel tardo pomeriggio di oggi, poco dopo le 17,30, per un incendio in località Montenotte ad Altare che sta interessando una casa disabitata.

Per domare le fiamme stanno operando una squadra del distaccamento di Cairo e Savona ed una squadra antincendio boschivo (in un primo momento sembrava infatti che si trattasse di un rogo in una zona alberata).

Secondo le prime informazioni l’incendio, che si è sviluppato in una zona piuttosto impervia e difficile da raggiungere coi mezzi, sarebbe sotto controllo e non avrebbe fortuntamente causato danni alle persone.