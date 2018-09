Alluvione 2016, 7 milioni di euro per le province di Savona e Imperia: ecco come chiedere i contributi

Albenga. A seguito degli eventi alluvionali accaduti nelle giornate del 24 e 25 novembre 2016, il Consiglio dei Ministri lo scorso 6 settembre ha approvato i criteri per la concessione dei contributi per i danni occorsi al patrimonio privato nei territori delle province di Imperia e Savona, per un importo di € 6.946.448,26.

I soggetti privati che hanno subito danni, già segnalati a suo tempo con il modello di segnalazione, devono presentare all’Ufficio Protocollo del Comune di Albenga l’apposita domanda di concessione contributo (scaricabile qui) ed i relativi allegati (clicca qui), con scadenza fissata inderogabilmente per il giorno di martedì 23 ottobre.

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni contattare l’Area Pianificazione e Sviluppo Infrastrutturale – U.O. Servizio LL.PP. e Patrimonio Ufficio Protezione Civile al numero 0182/562229-246.