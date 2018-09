Allarme sicurezza in alcune zone di Savona, Silp-Cgil: “Carenza di poliziotti, sicurezza trascurata”

Savona. “Da tempo chiediamo rinforzi al dipartimento della pubblica sicurezza denunciando, come facevamo oltre un anno fa, ciò che oggi si sta avverando: trascurare la sicurezza significa compromettere radicalmente un territorio”. Lo afferma la segreteria provinciale del Silp-Cgil, commentando l’allarme lanciato per la zona dell’Oltre Letimbro e di Santa Rita a Savona.

“Per noi non è una sorpresa… Un territorio che ha uno dei porti più importanti del Mediterraneo per transito passeggeri, importanti strade e linea ferroviaria di collegamento con Francia e il Nord Europa non merita questa situazione: ogni ufficio di polizia ha una carenza cronica”.

“Una situazione che sta per esplodere perché tra breve assisteremo anche all’esodo, per raggiungimento dei limiti d’età anagrafica, della maggior parte dei poliziotti: sarà un punto di non ritorno perché con loro si perderà esperienza, controllo del territorio e un patrimonio umano inestimabile”.

“La politica, nella sua accezione più profonda, deve avere a cuore la vita della comunità. Diversamente non può permettersi di usurpare un termine che ha sulle spalle una storia millenaria” conclude il sindacato di polizia della Cgil savonese.