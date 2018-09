Laigueglia. Allarme incendio, intorno alle 16, a Laigueglia, in zona Mulini. Il rogo, probabilmente causato dalla caduta di un fulmine durante l’ondata di maltempo, ha coinvolto una porzione di macchia mediterranea.

Tante le chiamate al 112 di cittadini e turisti, allarmati dalla densa coltre di fumo nero sprigionata in seguito all’incendio.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco coadiuvati dai volontari dell’Antincendio boschivo di Laigueglia, intervenuti con 12 uomini e 4 mezzi. Sul posto, a seguire le operazioni, anche il sindaco di Laigueglia Roberto Sasso Del Verme.

Pompieri e volontari sono riusciti in breve tempo a domare le fiamme e hanno ricevuto i complimenti del primo cittadino: “Un grande plauso ai vigili del fuoco per il pronto intervento e in particolare alla squadra Aib di Laigueglia, decisiva per lo spegnimento dell’incendio”.