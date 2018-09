All’Alberghiero di Alassio ecco il nuovo progetto di alternanza scuola-lavoro

Alassio. L’Istituto Giancardi-Galilei-Aicardi di Alassio organizza, per gli studenti delle classi quinte del plesso scolastico F.M. Giancardi, ad Alassio, il progetto di alternanza scuola-lavoro “Io e il mondo (del lavoro)”.

Io e il mondo (del lavoro), iniziato il 18 settembre, propone agli studenti di ascoltare la voce di esperti e cultori del settore dell’accoglienza turistica e dell’enogastronomia quali Alessandra Zunino Segre – premio Mario Soldati 2018, per l’accoglienza turistica del Centro Pannunzio -, Carlo Cambi – giornalista e conduttore di Linea verde -, Saveria Galioto – Confcommercio di Savona -, Andrea Carretti esperto di Marketing e comunicazione -, Mattia Reinero – Operation & Business Development Manager -, Tommaso Tortarolo – Presidente Giovani Albergatori di Savona -, gli Chef Cesare Bollani e Carlo Romito, i nutrizionisti Giovanni Brancato e Roberto Cipriani, la decoratrice floreale sig.ra Stefania Piccardo Interverranno anche, come ospiti d’eccezione, alcuni exallievi dell’Istituto F.M. Giancardi che racconteranno la loro esperienza umana e lavorativa.

Il progetto vuole restituire alla scuola il ruolo di “intellettuale sociale” e rafforzare la direzione formativa degli insegnamenti valorizzando le esperienze che lo studente vive a scuola al fine di promuoverne il ruolo attivo nella collettività.

Nel corso della giornata di ieri è intervenuto Carlo Cambi: autore televisivo e radiofonico e relatore in numerosissimi convegni nazionali ed internazionali, insignito di numerosi riconoscimenti e premi accademici e giornalistici: tra questi ‘Oscar del Vino, il Verdicchio d’oro, Olivo d’oro, l’Anfora d’oro, Sommelier ad honerem dell’Ais. È stato uno dei conduttori della trasmissione di Rai Uno “La Prova del Cuoco” e ospite fisso alla trasmissione sempre di Rai Uno “Uno mattina verde”, attualmente autore di Linea Verde di cui cura anche la conduzione.

Di formazione economico giuridica ha tenuto docenze all’Università di Bologna, di Siena ha insegnato ai master dell’Università Bocconi, dell’Università di Macerata, e de la Sapienza di Roma in economia del turismo. Per cinque anni ha tenuto come docente a contratto presso la facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Macerata i corsi di Teorie e politica del turismo e di Pubblicità e marketing per il turismo.

Ha presentato un excursus storico, dall’età della pietra fino alla modernità, con risvolti socio-culturali della gastronomia; ha saputo catturare l’attenzione di studenti e docenti parlando del valore del conoscenza e del sapere per la professioni che si occupano di enogastronomia e accoglienza turistica. Professioni svolte da uomini che si dedicano alla felicità dell’uomo.