Il 15 Settembre a partire dalle ore 16 a Varazze è in programma All Sports, un grande evento di promozione della pratica sportiva, incentrato su dimostrazioni sportive ed informazioni, organizzato dall’Assessorato allo Sport e dalla sezione varazzina della Lega navale italiana, con il Patrocinio della Città di Varazze.

Le associazioni sportive si presentano alla Città sabato 15 Settembre, a pochi giorni dall’inizio di un altro anno di sport, con lo scopo di divulgare e far conoscere le loro attività.

Le dimostrazioni e le prove libere inizieranno alle 16 fino alle 20, mentre dalle 21 sono in programma le esibizioni delle scuole di danza e si svolgeranno sul Molo Marinai d’Italia. La Lega Navale organizzerà delle uscite di canoa polinesiana a partire dalla loro base nautica presso la Marina di Varazze.

Alla manifestazione hanno aderito in modo corale tutte le associazioni sportive varazzine, che, grazie ad All Sports, avranno la possibilità di promuoversi e di far sperimentare le loro attività, dando anche la possibilità ad ogni bambino di scegliere lo sport che più gli piace. A fare da apripista è stato l’Oratorio Salesiano che, durante l’Estate Ragazzi, appena conclusa, ha permesso a tutti i ragazzi di cimentarsi nei diversi sport, comprendendone così le regole ma soprattutto, vivendo in momento di aggregazione, la possibilità per ognuno di trovare le proprie affinità, aspirazioni ed attitudini.

“Ringrazio – tiene a sottolineare il sindaco Alessandro Bozzano – tutte le associazioni sportive varazzine che hanno preso parte alla manifestazione e che da sempre sono essenziali nel percorso di crescita dei nostri ragazzi, durante il quale è fondamentale l’interazione tra famiglia, scuola, associazioni sportive e istituzioni”.

“Praticare attività ludico sportive – aggiunge il primo cittadino – porta ad una crescita prima di tutto personale in cui il bambino e poi il ragazzo diventa consapevole delle proprie potenzialità fisiche e mentali. In questo – afferma il sindaco – le associazioni sportive giocano un ruolo fondamentale: passione, gioco, rigore, divertimento, disciplina, capacità di porsi degli obiettivi, accettazione di sè stessi, gestione delle vittorie, ma soprattutto le sconfitte sono tutti elementi essenziali della crescita di ogni individuo”.

“Per questo il mio ringraziamento – conclude Bozzano – va a tutte le associazioni sportive, fatte da persone che conosciamo, di cui ci fidiamo e a cui volentieri affidiamo i nostri figli e all’assessore Pierfederici che ha in questi anni, come mai prima, cercato di valorizzarle, dando loro spazio, visibilità e aiuto costante. Questa manifestazione è un ultimo piccolo esempio del suo operato”

Ecco le società partecipanti: Anspi Asd P.S. Nazario Varazze Sezione Pattinaggio, Asd Butokukai Karate Varazze, Asd Atletica Varazze, Asd Celle Varazze Volley, Acskv Karate Varazze, Asd Dance School Flashart, Asd Danzastudio Varazze, Asd Pgs Primavera”, Asd Psn. Juvenilia Varazze Basket, Asd Tie Break Varazze, Asd Varazze 1912 Don Bosco Fc, Bc Varazze Swindler, Lega Navale Italiana – Sez. di Varazze, Oratorio Don Bosco, Tennistavolo Don Bosco Varazze Asd, Twirling Luna Rossa, Varazze Club Nautico, Yoga Loka Varazze.