Albissola-Olbia, i commenti del dopo gara

Chiavari. I tecnici Michele Filippi e Fabio Fossati commentano il match di esordio del campionato di Serie C, vinto dalla compagine sarda: “Per settanta minuti ho visto l’Olbia dominare il match, mettendo in campo determinazione e capacità di palleggio – afferma il mister sardo Filippi, mentre negli ultimi venti minuti abbiamo rimesso in gioco l’Albissola e questo non mi va bene…”

“Mi è piaciuta la reazione della squadra, che è riuscita ad accorciare le distanze ed ha sfiorato il pareggio – afferma Fossati – si deve ripartire dagli ultimi trenta minuti”.