Albisola Superiore, un terreno donato al Comune diventerà un parcheggio

Albisola Superiore. Il Comune di Albisola Superiore ha ricevuto in dono un terreno che sarà adibito a parcheggio. Nell’area, situata in via Boraxe in località Luceto, saranno ricavati circa trenta posti auto. Undici i proprietari del terreno che hanno incontrato il sindaco Franco Orsi, il segretario comunale Giovanni Pucciano, il notaio Stefania La Faja e il consigliere comunale di maggioranza Calogero Sprio.

Un primo traguardo di un percorso durato oltre un anno, seguito dallo stesso consigliere comunale: “Ho intercettato l’esigenza, manifestata da molti cittadini lucetesi di intervenire su un terreno situato nel centro abitato di via Boraxe che, essendo in completo stato di abbandono da molti anni, presentava dei problemi sia di natura igienico-sanitaria sia sul piano del decoro urbano – ha affermato Sprio – Ho così pensato di reperire i proprietari, o i loro eredi, per convincerli a donare quell’area al Comune, in modo da eliminare uno stato di degrado e offrire un servizio ai cittadini attraverso la realizzazione di un parcheggio pubblico; esigenza particolarmente avvertita in quella zona”.

L’unica proprietaria vivente era la signora Luigia Siccardi, albisolese, classe 1927; dieci invece gli eredi degli altri proprietari, appartenenti alle famiglie Siccardi e Vassallo: “La ricerca degli eredi è stata molto difficoltosa – prosegue Sprio – perché molti di loro non avevano contatti da decenni ed erano residenti in differenti Comuni della provincia di Savona; ho dovuto muovermi, con molta pazienza, facendo delle ricerche sul territorio. Sono molto contento di questo difficile risultato perché, ancora una volta, porto a termine un progetto che offre un servizio agli albisolesi grazie a delle risorse reperite nel contesto cittadino”.