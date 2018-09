Albisola, gattino finisce nel canneto del Sansobbia: salvato dai vigili del fuoco

Albisola Superiore. Non si sa come ci sia finito, ma un gattino di poche settimane si lamentava in un canneto nel torrente Sansobbia ad Albisola Superiore. Per fortuna un passante lo ha sentito ed ha dato l’allarme, ma, trovandosi in una zona difficilmente raggiungibile, sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a recuperarlo.

“Ora è ricoverato presso il gattile della Protezione Animali di Albissola Mare, amorevolmente curato ed accudito dalle volontarie, che gli hanno dato il nome di Giorgino” spiegano dall’Enpa di Savona.

“Appena sarà guarito sarà possibile darlo in adozione ad una famiglia. Ancora una volta ringraziamo i vigili del fuoco per la loro sensibilità” concludono dall’associazione animalista.