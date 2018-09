Albenga, vandali in azione sul Lungocenta: lampioni infranti, macchine e vetri delle scuole Paccini danneggiati

Albenga. Atto vandalico, in piena notte, sul Lungocenta di Albenga, in prossimità delle scuole di via Dante, sede delle scuole “Paccini” e del liceo Giordano Bruno.

Alcuni ignoti, per cause sconosciute, si sono accaniti sui lampioni della pubblica illuminazione, mandandone alcuni in frantumi, ma non solo. Non paghi, hanno divelto alcune mattonelle da uno dei marciapiedi e le hanno scagliate contro le finestre della scuola Paccini (due i vetri pesantemente danneggiati). Infine, si sono accaniti anche contro 3 macchine parcheggiate.

Ingenti i danni provocati dai vandali, sulle cui tracce ci sono già i carabinieri della compagnia di Albenga e gli agenti della polizia locale.

“Gli agenti della municipale hanno svolto i rilievi del caso, mentre i carabinieri hanno preso visione dei filmati di videosorveglianza della zona e stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e di risalire all’identità degli autori del raid vandalico, – ha spiegato il consigliere Manlio Boscaglia. – Nulla vieta di pensare che possa trattarsi degli stessi soggetti protagonisti della rissa in piazza del Popolo ieri notte”.