Albenga, ritrovato il fotografo Ilario Navone: si trova ad Ortovero e sta bene

Albenga. Le ore di ansia, durate quasi 3 giorni, finalmente sembrano essere finite. Ilario Navone, 71enne fotografo noto in tutto il comprensorio ingauno, che sembrava scomparso nelle ultime 72 ore, è stato ritrovato ad Ortovero, intento a fare la spesa in un negozio di alimentari.

“Sto benissimo, – avrebbe rivelato ad amici e conoscenti, – mi spiace di tutto questo trambusto. Non volevo far preoccupare nessuno. I mio cane ha partorito un cucciolo, sto cercando una famiglia disponibile ad accoglierlo per prendersene cura. Desidero passare alcuni giorni per conto mio”.

A dare l’allarme erano stati i parenti e alcuni amici, preoccupati del fatto che da ormai tre giorni l’uomo non rispondesse più al telefono né ai messaggi inviati tramite l’app di Whatsapp o di Facebook Messenger. Questa mattina, la denuncia di scomparsa ai carabinieri ma, dopo una manciata di ore, è arrivata la notizia più bella e attesa: “Ilario è stato ritrovato e sta bene”.