Albenga, ripartono i corsi di canto di VoxArt di Davide Comentale

Albenga. Estate intensa per lo staff della scuola “VoxArt cantare a 360 gradi” di Davide Comentale che nonostante la sospensione dei corsi per il periodo delle vacanze estive non ha smesso di lavorare, il cantiere della musica della VoxArt è pronto a sorprendere con tante novità per l’anno scolastico che è alle porte.

L’appuntamento con l’open day di quest’anno sarà sabato 22 settembre alle 16.30, l’obbiettivo, oltre ad illustrare i progetti ideati dallo staff della scuola, sarà presentare i percorsi formativi ed artistici rivolti a cantanti e professionisti della voce per l’anno didattico 2018/2019.

L’evento realizzato in collaborazione con la Fondazione Gian Maria Oddi sarà l’occasione per presentare la neo nata Associazione Culturale Musicale VoxArt. L’evento avrà luogo ad Albenga presso la sala conferenze sita al terzo piano di Palazzo Oddo, storico edificio ingauno dove Davide Comentale, ideatore dei corsi “VoxArt cantare a 360°”, tiene le proprie lezioni di canto ad allievi di tutte le età.

La scuola VoxArt è ormai una delle realtà più affermate della zona, ciò è soprattutto merito degli ottimi risultati raggiunti dai suoi allievi, alcune testimoni di tutto ciò sono Miriam Masala e Roberta Monterosso, la prima dopo l’esperienza televisiva ad Amici di Maria De Filippi si è distinta sul panorama musicale Italiano con la conquista di importanti ed ambiti trofei in ambito musicale; la seconda lo scorso autunno ha avuto la possibilità di rappresentare a livello nazionale la città di Albenga, esibendosi sul palco del programma televisivo “Mezzogiorno in Famiglia”.

I percorsi formativi VoxArt oltre ad insegnare agli allievi una corretta tecnica vocale, integrano in un unico corso tutte le materie connesse al canto che servono all’ artista per destreggiarsi sul

palcoscenico, nel mondo discografico e per essere completo a 360 gradi.

Per i cantanti sono fondamentali la teoria musicale, la computer music, la gestione delle emozioni e molte altre materie che gli allievi di Comentale hanno avuto modo di testare nei tanti eventi organizzati dallo staff. I percorsi VoxArt offrono molte occasioni ai propri ragazzi, una delle quali è la possibilità di intraprendere un percorso artistico in cui possono realizzare brani inediti e videoclip musicali pubblicati poi sugli Store musicali di tutto il mondo.

Sabato 22 settembre sarà possibile scoprire le offerte formative VoxArt, conoscere personalmente lo staff che sarà lieto di rispondere alle domande dei partecipanti, programmare audizioni gratuite e raccogliere le iscrizioni per l’anno accademico 2018/2019. Dopo la presentazione verrà offerto a tutti gli ospiti un piccolo rinfresco ed alcuni gadget agli iscritti.